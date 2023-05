Bini, da Confcooperative contributo alla crescita del Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 15 MAG - "Confcooperative e il mondo cooperativo" hanno dato "un grande contributo nella precedente legislatura, che è stata complicata e durante la quale la Regione è intervenuta a più riprese per far fronte all'emergenza". Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini oggi a Udine all'apertura dell'assemblea territoriale di Confcooperative Alpe Adria.

L'associazione, nata nel 2022 dalla fusione tra le associazioni di Gorizia, Trieste e Udine, ha visto crescere il numero degli aderenti di 16 nuove cooperative. La comunità si compone oggi di 395 imprese con oltre 82mila soci, quasi 13mila addetti per 565 milioni di euro di ricavi (di cui 344 milioni destinati al costo del lavoro).

"C'è ancora molto lavoro da fare, ma il mondo produttivo regionale ha tenuto, contribuendo a quella crescita dell'economia regionale attestata anche dai dati ufficiali. La Regione sarà un interlocutore attento alle necessità del mondo della cooperazione", ha aggiunto Bini.

Tra i dati presentati oggi - riporta una nota della Regione - anche quelli sulla composizione societaria in termini occupazionali, che vedono ancora prevalere il peso delle cooperative sociali (56,4% del totale) seguite da quelle di produzione e lavoro (27,4%). In termini economici, le cooperative sociali con oltre 256 milioni di euro rappresentano, da sole, quasi la metà del valore prodotto (45,3%) ma significativo è anche il ruolo della cooperazione agricola (23,4%) e di produzione e lavoro (23,7%). (ANSA).