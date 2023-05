Av: Confindustria Firenze, passante è opera strategica

(ANSA) - FIRENZE, 15 MAG - Il tunnel passante Av di Firenze con la stazione Belfiore, i cui lavori di realizzazione sono ripartiti ufficialmente oggi, rappresenta "un altro significativo e indispensabile passo avanti nella costruzione della città metropolitana del futuro". Lo afferma in una nota Maurizio Bigazzi, presidente di Confindustria Firenze e di Confindustria Toscana. "Mi auguro adesso che le sterili polemiche del non-fare si fermino di fronte ad un'opera strategica", ha aggiunto.

Secondo Bigazzi, che ha lodato "la capacità del gruppo Fs di fare squadra con istituzioni e territorio", il nodo Tav è "una infrastruttura strategica per Firenze e la Toscana, che imprese e cittadini aspettano da troppi anni", ed è la premessa per la realizzazione "della futura mobilità di tutta l'area metropolitana fiorentina. Liberando, infatti, i binari di superficie dall'alta velocità potremmo concretizzare quel sistema di mobilità integrata, basato sulla cura del ferro, che farà finalmente Firenze una città metropolitana più interconnessa, efficiente e sostenibile semplificando itinerari e flussi". (ANSA).