ANSA/ F1: Imola aspetta il gp del Made in Italy

(Di Francesco Mazzanti) (ANSA) - BOLOGNA, 15 MAG - Quasi 5 chilometri di tracciato, per un totale di 19 curve. È la "acque minerali" quella preferita dalla maggior parte dei piloti, ma è l'intero circuito a essere uno dei più appassionanti e avvincenti di tutta la Formula 1. La "Tosa", la "Rivazza", la "Variante Villeneuve": parole scolpite nell'immaginario degli appassionati e non solo.

Dopo le edizioni del 2021 e del 2022 torna anche quest'anno il Gran Premio di Imola, proprio mentre si festeggia il 70/o anniversario dell'autodromo "Enzo e Dino Ferrari".

Si comincia venerdì 19 con le prove libere, sabato 20 toccherà alle qualifiche, mentre domenica 21, alle 15, andrà in scena la gara. Già venduto, per l'occasione, oltre l'82% del totale dei biglietti e gli organizzatori si aspettano di raggiungere, lungo tutto il fine settimana, le 160mila presenze.

Per chi non potrà raggiungere l'autodromo, tuttavia, sarà possibile seguire la gara in tv: l'evento verrà trasmesso in oltre 60 Paesi e la stima dei telespettatori che assisteranno alla gara si aggira sugli 80 milioni.

"Il forte richiamo internazionale della Formula 1 rende una straordinaria promozione dell'Italia all'estero", ha detto Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Mentre Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, ha annunciato la sua presenza durante il fine settimana e ha parlato della necessità "di mettere in sicurezza sia Imola che Monza, che devono assolutamente convivere".

La gara, come tutti i grandi eventi sportivi, ha anche l'obiettivo di mettere in risalto le eccellenze di una terra, l'Emilia-Romagna, tra le più conosciute al mondo per i motori. E non solo per quanto riguarda la Ferrari - i tifosi si augurano che questa, sesta gara del mondiale, possa essere quella di svolta per il cavallino rampante - ma anche perché tra Piacenza e Rimini si contano 11.400 imprese nel settore dell'automotive, con un fatturato di 21 miliardi di euro, 188 team sportivi, 13 musei specializzati, 18 collezioni private e 4 autodromi. Numeri che danno l'idea non solo della passione, ma anche dell'investimento messo in campo dalla Regione (5 milioni di euro sui 25 totali) con l'obiettivo di creare un indotto economico che, secondo il presidente emiliano-romagnolo, Stefano Bonaccini, dovrebbe attestarsi tra i 230 e i 270 milioni di euro.

Unica incognita, il maltempo, ma per l'occasione anche la stessa Imola sarà addobbata a festa e sono molti gli eventi previsti per i possessori del biglietto, ma anche per i residenti. Dagli spazi dedicati al cibo agli eventi musicali, con il live del dj Gabry Ponte. (ANSA).