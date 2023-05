Aio (dentisti), 'ricongiunzioni facili con convenzione Inps'

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "Per i giovani medici alle prese con la formazione post-laurea la ricongiunzione dei contributi all'Inps, pari al 24% del reddito, diventa più facile", dopo che, con un messaggio diffuso la settimana scorsa, il direttore generale dell'Inps Vincenzo Caridi ha dato notizia di "una convenzione quadro tra Inps e Casse privatizzate, come l'Enpam", l'Ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri. Lo ricorda, in una nota, l'Aio, sindacato dei dentisti, che scrive come, "per ricostruire le posizioni previdenziali di chi chiede di ricongiungere contributi e per renderle consultabili, gli Enti previdenziali d'ora in poi, al posto di scriversi delle Pec, si scambieranno i dati in una piattaforma di interoperabilità" e per fruirne le Casse privatizzate dovranno convenzionarsi con l'Istituto pubblico.

La novità, osserva l'associazione, "appare importante per un secondo motivo: si cita, infatti, l'articolo 1 comma 2 della legge 45/90 istitutiva della ricongiunzione di periodi contributivi maturati in Enti previdenziali differenti, e si sottolinea il diritto dei liberi professionisti a ricongiungere tutti i contributi versati in diverse forme previdenziali pubbliche e private", articolo che "è stato oggetto di sentenze di Cassazione e Corte d'Appello che hanno riconosciuto il diritto di medici ed odontoiatri contribuenti Enpam a ricongiungere i contributi versati in precedenza" alla Gestione separata dell'Inps.

Il segretario nazionale dell'Aio Danilo Savini dichiara: "Crediamo che le Casse previdenziali privatizzate siano piuttosto del parere dei magistrati che hanno riconosciuto i diritti dei loro iscritti. L'Aio ha sollevato il problema e il presidente dell'Enpam Alberto Oliveti, che guida pure l'associazione delle Casse private, l'Adepp, ha preso in carico la nostra richiesta. Lo ringraziamo e, gli direi, crediamo sia giunto il momento di "battere il ferro finché è caldo". Si completino i passi istituzionali, perché la Gestione separata rientri tra le gestioni Inps oggetto di ricongiunzione", chiude.

(ANSA).