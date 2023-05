Abi: Zampieri nuovo presidente della commissione regionale

(ANSA) - BOLZANO, 15 MAG - Robert Zampieri, Direttore Generale della Federazione Raiffeisen, è il nuovo presidente della Commissione Regionale Abi Bolzano. La nomina è stata deliberata dal Comitato Esecutivo dell'Abi.

Nel corso della riunione di insediamento si è fatto il punto sull'attuale situazione locale, condivisi i prossimi passi ed illustrati i principali temi che attualmente impegnano il settore a livello locale e nazionale: la cessione dei crediti di imposta; la definizione della Direttiva sulla riqualificazione energetica degli immobili e il ruolo delle banche nella transizione energetica; le iniziative per facilitare la partecipazione al PNRR; il sostegno delle imprese nella situazione di difficoltà riveniente dalla pandemia e dalla crisi russo-ucraina; il pacchetto Basilea 3+; la direttiva sulle crisi bancarie e le implicazioni in ordine all'aumento dei tassi.

Relativamente al mercato del credito, sulla base dei dati locali più aggiornati, nella Provincia autonoma di Bolzano si è registrato a fine 2022 un totale prestiti per oltre 26,2 miliardi di euro in crescita del 5,7% sull'anno precedente.

In particolare, il credito concesso alle imprese ha superato i 17,5 miliardi (in aumento del 5,5 sul 2021) e oltre 7,2 miliardi alle famiglie (in aumento del 4,9%). Nonostante la complessa congiuntura economica sul territorio il rapporto sofferenze/impieghi è sceso allo 0,6%, con sofferenze per 145 milioni. Superiori a 28 miliardi i depositi da parte della clientela (in crescita del 6%) segno di una costante fiducia dei risparmiatori.

I componenti di Abi Bolzano sono Moritz Moroder (Vicepresidente Abi Bolzano e Responsabile della Direzione Commercial Banking della Cassa di Risparmio di Bolzano), Karlheinz Innerhofer (Banca Mediolanum), Judith Zanon (Prader Bank), Walter Gislimberti (UniCredit), Simon Ladurner (Cassa centrale Raiffeisen), David Zanolli (Mediocredito Trentino-Alto Adige), Hannes Wieser (Banca Popolare dell'Alto Adige), Stefan Lemayr (Hypo Tirol Bank Italia), Andrej Fischnaller (Intesa SanPaolo), Paolo Cagol (Sudtirol Bank), Angelo Rosa (Banca Nazionale del Lavoro), Bruno Franceschinelli (Banca Popolare di Sondrio). È stato confermato Segretario della Commissione Giacomo Parisotto (Federazione Raiffeisen). (ANSA).