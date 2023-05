++ Urso, giovedì 18 in cdm provvedimento sul Made in Italy ++

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Il governo esaminerà giovedì 18 un provvedimento per il sostegno al Made in Italy. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervistato nel corso di "Talk4Growth. Reinventarsi per crescere" . Urso ha annunciato l'istituzione del liceo del Made in Italy sottolineando che sarà operativo dall'anno scolastico 2024/2025. (ANSA).