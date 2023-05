++ Confesercenti, bruciati 14,7 miliardi di capacità di spesa ++

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "Gli acquisti nei negozi fisici sono ancora i preferiti dagli italiani, anche fra i giovani, ma pesa la frenata della capacità di acquisto: -14,7 miliardi in due anni, -540 euro a famiglia", avverte Confesercenti presentando uno studio con Ipsos. La perdita di potere d'acquisto è stata di 11,8 miliardi nel 2022 e si stima un calo per altri 2,9 miliardi quest'anno. A difendere negozi e livello dei consumi non è bastato un forte ricorso al risparmio: "Nel 2022 gli italiani hanno destinato ai consumi circa 52,9 miliardi di risparmio accumulato dalle famiglie e, senza un'inversione di tendenza, ne bruceranno altri 27 miliardi nel 2023". (ANSA).