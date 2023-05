Tridico, effetto inflazione, criticità sui conti Inps 2023

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - La crisi demografica e l'inflazione rappresentano "criticità" per il bilancio dell'Inps già nel 2023. E' questo un nuovo allarme che arriva dal presidente uscente Pasquale Tridico in una lunga lettera ai dipendenti dopo il commissariamento deciso dal governo. Tridico ringrazia i colleghi per il lavoro svolto osservando che "volge al termine un ciclo di vita dell'istituto, in cui probabilmente come mai prima, l'Inps è cresciuto e si è posto al centro della vita sociale del Paese, rafforzando il suo ruolo di pilastro del sistema di welfare nazionale.

Tridico sottolinea che il bilancio dell'Inps di circa 285 miliardi nel 2022 corrisponde a metà della spesa pubblica del Paese" che se adeguatamente classificata "è in linea con la spesa dei Paesi dell'Ue avanzata". "Tuttavia - aggiunge l'andamento della crescita demografica in Italia pone a rischio l'equilibrio di bilancio e apre nuove sfide per governare gli scenari del futuro". Inoltre, è il suo avviso, "la ripresa dell'inflazione, dal 2022, soprattutto a fronte di una dinamica salariale e contributiva costante, pone criticità già dal 2023, considerando 'indicizzazione, seppure non al 100% per tutti i pensionati, dei ratei pensionistici". (ANSA).