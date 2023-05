Open day di Cna-Shv a piazza Don Bosco a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 13 MAG - Al polo welfare di piazza Don Bosco a Bolzano dell'Unione provinciale artigiani e piccole imprese Cna-Shv si è svolta una mattinata delle porte aperte.

Sono 300 le ore che, in media, i cittadini e le imprese "sprecano" per la burocrazia ogni anno, è stato detto. La digitalizzazione aiuta, ma da sola non risolve il problema. "La soluzione sta in quello che abbiamo messo presentato oggi con questa iniziativa", ha affermato il presidente Claudio Corrarati nel corso dell'open day Cna-Shv. "A fare la differenza sono le persone, ovvero i corpi intermedi come la nostra associazione, che affianca persone e aziende nell'adempimento dei doveri normativi, nell'innovarsi, nello stare al passo con i tempi".

Durante l'Open day i partecipanti hanno potuto scoprire in un'unica location tutte le opportunità che offre la Confederazione. Dalle pratiche del patronato rivolte al sostegno al reddito, alla famiglia e riguardo alla consulenza previdenziale, al Caf Cna. Gli esperti di Cna Costruzioni e Cna Edilizia invece hanno fornito consulenze gratuite su bonus e contributi. "Da gennaio a fine aprile sono state presentate oltre 1000 domande per i contributi provinciali previsti per aziende e privati. Segno che l'istanza portata avanti da Cna-Shv che ha chiesto da tempo questa misura era azzeccata. E' un inizio, ma siamo però ancora troppo lenti - così ancora il presidente Corrarati -: Se vogliamo realizzare la transizione energetica a cui tutti ambiamo, abbiamo bisogno di accelerare e di prevedere sostegni più importanti per le nostre pmi".

All'iniziativa ha preso parte, fra gli altri, il vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano Giuliano Vettorato e gli assessori del Comune di Bolzano Juri Andriollo e Johanna Ramoser.

Nel corso della mattinata sono stati presentati anche alcuni dei mestieri rappresentanti dalla Confederazione e la Cittadini Card, una carta che offre vantaggi e convenzioni. Già 500 i cittadini che hanno deciso di aderire. (ANSA).