Morto in cava: Confindustria, è una sconfitta per tutti

(ANSA) - LUCCA, 13 MAG - Dolore e cordoglio viene espressa dalla sezione Lapidei di Confindustria Toscana Nord per l'incidente mortale di Minucciano (Lucca) dove un operaio è morto in una cava schiacciato da un masso.

"Come imprenditori del lapideo della provincia di Lucca esprimiamo alla famiglia del cavatore Ugo Antonio Orsi, tragicamente scomparso in un incidente sul lavoro a Minucciano, i sensi del nostro più profondo cordoglio. Questi episodi rappresentano sempre una sconfitta per tutti", scrivono in una nota.

"Accogliamo con comprensione e senso di responsabilità l'appello delle organizzazioni dei lavoratori, che si rivolgono congiuntamente alle imprese delle province di Lucca e Massa Carrara - afferma nella stessa nota Fabrizio Palla, presidente della sezione - Noi Lapidei di Confindustria Toscana Nord ci siamo: la sicurezza è il bene più prezioso del mondo del lavoro.

Le aziende e il Comitato Paritetico Marmo hanno sempre fatto il massimo per la sicurezza, pertanto siamo disponibili a incontri con sindacati e istituzioni per ogni iniziativa che nelle valutazioni condivise verrà ritenuta utile". (ANSA).