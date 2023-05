Landini a Meloni, 'riforma del fisco con chi paga le tasse'

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini chiede alla presidente del consiglio Giorgia Meloni di "fare la riforma fiscale con chi paga le tasse, non solo con i commercialisti" e di ridurre le tasse "ai lavoratori dipendenti e ai pensionati". "Mi ha colpito - ha detto Landini dal palco della manifestazione all'Arco della Pace di Milano - perché la presidente del consiglio quando le abbiamo chiesto di discutere con noi della riforma non lo ha fatto e ha scelto di andare all'assemblea dei commercialisti e dire che la riforma fiscale vuole farla con loro". "Io - conclude - non ho nulla naturalmente contro i commercialisti, ma insisto su un punto: la riduzione delle tasse va fatta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati e l'aumento va fatto a chi non paga le tasse, a chi evade il fisco e alla rendita finanziaria". (ANSA).