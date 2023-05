Cgia, un paradosso il Comune più povero d'Italia è al Nord (2)

(ANSA) - VENEZIA, 13 MAG - Tra i comuni capoluogo di regione del Centronord Bologna è 92/a con 29.480 euro, Roma 120/a con 28.646 euro, Bolzano 133/a con 28.473 euro, Firenze 186/a con 27.636 euro; in fondo stanno Trieste al 680/o posto con 24.962 euro, Aosta al 771/o con 24.683 euro e Venezia al 1.034/o con 24.058 euro. In linea generale i contribuenti più abbienti abitano nelle medie/grandi città o nei comuni dell'hinterland.

A centro sud L'Aquila occupa il 1.202/o posto con un reddito di 23.727 euro, Bari è al 1.363/o con 23.427 euro, Potenza al 1.674/o con 22.925 euro, Napoli al 1.876/o con 22.603 euro, Campobasso al 2.133/o con 22.239 euro, Palermo al 2.405/o con 21.850 euro e Catanzaro al 2.519/o con 21.685 euro.

La Cgia sottolinea comunque che questi dati non includono i redditi dei soggetti a imposta sostitutiva, o esenti da tassazione diretta, come gli interessi sui redditi di capitale e i redditi in regime forfettario, o eventuali integrazioni (reddito di cittadinanza, assegno unico, pensioni di invalidità). In questa statistica non sono compresi nemmeno gli effetti del lavoro sommerso e dell'evasione fiscale, "espediente" per sostenere economicamente le fasce sociali più deboli. (ANSA).