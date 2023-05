Camere commercio: Cz-Kr-Vv, conclusa l'azione di "incoming"

(ANSA) - CATANZARO, 13 MAG - Si è conclusa oggi pomeriggio l'azione di "incoming" fortemente voluta dall'Azienda speciale di promozione della Camera di commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia che, nella giornata di ieri, ha portato in Calabria numerosi operatori del food provenienti da Emirati Arabi, Arabia Saudita, Sudafrica, Cina, Thailandia, Corea del Sud, Vietnam e Stati Uniti.

Al termine degli incontri B2B con le 24 imprese dell'agroalimentare selezionate attraverso un apposito avviso dall'ente camerale, si sono svolte le visite negli stabilimenti di produzione delle tre province. Guidati dall'export manager Simona Bazzoni, che ha dettagliatamente curato le fasi di selezione delle imprese e l'arrivo dei buyers in Calabria, gli stessi buyers hanno potuto degustare prodotti olivicoli e dolciari, salumi, conserve e sottoli.

"Una modalità - è detto in un comunicato della Camera di commercio - che offre il duplice vantaggio di connettere ogni prodotto al suo specifico territorio e di potere osservare, inoltre, l'organizzazione interna delle aziende e l'intera filiera produttiva. A tale scopo sono stati allestiti punti degustazione e rinfreschi, oltre a visite guidate negli stabilimenti per fare conoscere i cicli produttivi e le modalità di selezione delle materie prime".

"Particolare soddisfazione" per "la buona riuscita delle due giornate" è stata espressa dal presidente dell'Azienda speciale di promozione, Walter Placida, che é stato coadiuvato dal direttore della stessa azienda, Bruno Calvetta, e dal presidente della Camera di commercio, Pietro Falbo. "Durante gli incontri e nel corso delle visite - hanno detto Placida, Calvetta e Falbo - abbiano notato l'interesse degli operatori esteri nei confronti dei prodotti locali. Siamo convinti che sia questa la strada da intraprendere per consentire alle nostre aziende di svolgere il ruolo che meritano sui mercati internazionali". (ANSA).