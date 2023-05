ANSA-BOX/Tridico, prezzi e salari minano i conti 2023 dell'Inps

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Già quest'anno i conti dell'Inps sono a rischio tra alta inflazione e bassi salari. La corsa dei prezzi ha reso ancora più impellente la questione demografica che pesa sul bilancio dell'istituto. E' un campanello di allarme che arriva proprio dal vertice, in una lunga lettera che il presidente uscente Pasquale Tridico ha indirizzato ai dipendenti l'11 maggio, dopo il commissariamento deciso dal governo. La firmano insieme a lui la vicepresidente Luisa Gnecchi e i consiglieri di amministrazione Patrizia Tullini e Roberto Lancellotti.

Tridico rivendica che l'istituto "sta vivendo oggi una fase di espansione, di grande innovazione, di massima efficienza e di equilibrio finanziario", con un avanzo di 2 miliardi nell'ultimo bilancio consolidato, dopo la grave crisi economica e iI disavanzo causato dal Covid. E ricorda che il bilancio dell'Inps di circa 285 miliardi nel 2022 corrisponde a metà della spesa pubblica del Paese che, se adeguatamente classificata, è in linea con quella dei Paesi dell'Ue avanzata.

Tuttavia, aggiunge Tridico nel dare un nuovo allarme sui conti, "l'andamento della crescita demografica in Italia pone a rischio l'equilibrio di bilancio e apre nuove sfide per governare gli scenari del futuro". Inoltre la ripresa dell'inflazione a fronte di una dinamica salariale e contributiva costante, pone "criticità già dal 2023, considerando l'indicizzazione, seppure non al 100% per tutti i pensionati".

Questa resta la sfida numero uno da affrontare per la nuova dirigenza. Quello che volge a termine con il commissariamento, si legge nella lettera è "un ciclo di vita dell'istituto, in cui probabilmente come mai prima, l'Inps è cresciuto e si è posto al centro della vita sociale del Paese, rafforzando il suo ruolo di pilastro del sistema di welfare nazionale". (ANSA).