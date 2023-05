Urso, prossima settimana legge delega sul made in Italy in cdm

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "La prossima settimana presenterò consiglio dei ministri la legge delega sul made in Italy, una legge quadro che partirà dalle competenze, quelle che mancano, perché noi dobbiamo dare fiducia ai nostri giovani. Io non mi posso rassegnare e il Paese del fare non si può rassegnare a 3 milioni di giovani che non studiano, non lavorano e non cercano lavoro". Lo dichiara il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, agli Stati generali della natalità. (ANSA).