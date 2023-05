Urso, presenterò legge quadro sul Made in Italy

(ANSA) - CATANIA, 12 MAG - "Presenterò nel prossimo Consiglio dei ministri la legge quadro sul Made in Italy che prevede una serie di misure significative quali mai si erano viste. Noi crediamo molto che lo si possa fare, che lo si debba fare proprio in questa epoca storica". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso incontrando i giornalisti a margine dei lavori dell'assemblea di Confindustria Catania.

Urso ha spiegato che la legge quadro prevede "un fondo sovrano sul made in Italy che investirà nella filiere della produzione nazionale anche per facilitare l'approvvigionamento di materie prime necessarie alla nostra produzione, semplificazioni per poter davvero utilizzare materie prime che abbiamo in questo territorio e l'istituzione di un liceo del 'made in Italy' sin dal prossimo anno scolastico 2024 -2025 in ogni significativo distretto industriale italiano". (ANSA).