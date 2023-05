Tridico, 'legge è chiara e non prevede lo spoil system all'Inps'

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - "La legge è molto chiara. Ci sono enti pubblici che prevedono lo spoil system e altri, come Inps, regolati da leggi speciali come la 88 del 1989 che ne stabilisce autonomia e indipendenza e non prevede assolutamente lo spoil system: ci sono degli incarichi e arrivano a scadenza". Così a Radio Popolare il presidente dell'Inps Pasquale Tridico ha commentato il decreto di commissariamento del suo istituto e dell'Inail, approvato dal governo Meloni.

"E' stato così nella maggior parte dei casi, tranne quando il governo ha legittimamente ritenuto di commissariare a fronte di gravi problemi di disorganizzazione o inefficienza. Ma questo non è il caso di Inps oggi", ha concluso Tridico (ANSA).