Tridico, 'commissariare l'Inps è un atto scorretto'

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Il commissariamento "è un atto scorretto che mina l'autonomia" dell'Inps: lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, intervenendo alla trasmissione Otto e mezzo su La7. Per Tridico la decisione del governo è "un attacco verso un'istituzione che ha una legge speciale per l'indipendenza e l'autonomia", e usare il commissariamento per anticipare la scadenza degli incarichi "è un atto scorretto" e "sono molto preoccupato per l'attacco verso l'Inps". Ma, precisa, "non penso di fare ricorso in nessun modo". (ANSA).