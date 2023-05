Transizione: convegno Confapi a Taranto con ministro Fitto

(ANSA) - TARANTO, 12 MAG - S'intitola "Transizione energetica e competitività industriale. Il ruolo del Sud Italia" il convegno organizzato da Confapi Puglia che si terrà domani al Circolo Ufficiali della Marina Militare di Taranto (a partire dalle ore 11) in cui è prevista la presenza del Ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, del viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, del presidente nazionale Confapi Cristian Camisa, del presidente di Confapi Puglia Carlo Maria Martino e del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. L'obiettivo dell'incontro, dedicato alle imprese del Sud e alla loro valorizzazione, è quello di creare un'occasione di confronto tra le istituzioni nazionali e locali e le imprese.

"In qualità di presidente Confapi Puglia - sottolinea in una nota Carlo Maria Martino - sono fortemente convinto che questo incontro rappresenti una preziosa occasione di confronto tra istituzioni e imprese per dare la possibilità alle prime di conoscere il punto di vista degli imprenditori. Il prestigio dei relatori che interverranno per discutere di temi così importanti, è sintomo del valore anche in termini economici e di produttività che la nostra Regione ha oramai assunto a livello nazionale ed internazionale". (ANSA).