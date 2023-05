Schlein, il welfare non è un costo ma un investimento

(ANSA) - SIENA, 12 MAG - "Noi vogliamo ribadire a questa destra che il welfare non è un costo ma è un investimento fondamentale per il futuro delle nostre comunità ed è inaccettabile fare tagli alle politiche sociali in un paese dove sono aumentate le disuguaglianze". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a Siena stasera. "Bisogna mettere più risorse per le persone non autosufficienti - ha aggiunto - e qualificare il lavoro di chi per professione si prende cura di loro".

