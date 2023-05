Sace e Credem supportano la milanese Mm

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Sace e Credem supportano Mm, società multiservizi partecipata dal Comune di Milano, con un finanziamento di 20 milioni della banca assistito dalla 'Garanzia SupportItalia', lo strumento straordinario del gruppo Sace.

Mm nasce nel 1955 con l'obiettivo di progettare e partecipare alla realizzazione delle linee metropolitane milanesi, mentre negli anni successivi ha assunto diversi incarichi e, tra gli altri, quello per la gestione del servizio idrico Integrato della città di Milano e successivamente per la gestione del patrimonio di Edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune.

"Mai come in questi anni le aziende pubbliche hanno bisogno del supporto di realtà come Sace e Credem per gli investimenti fondamentali ad accelerare la crescita verso l'erogazione di servizi di sempre maggior qualità, efficienza e sostenibilità", afferma Francesco Mascolo, amministratore delegato di Mm.

"Noi di Sace siamo orgogliosi di aver affiancato una realtà storica, tra le più importanti e diversificate società a livello nazionale, eccellenza italiana e modello di innovazione per imprese e pubbliche amministrazioni, con una crescente presenza internazionale, aggiunge Enrica Del Grosso, regional director Nord Ovest di Sace.

"Questa operazione di finanziamento conferma il nostro impegno a sostenere le imprese italiane che investono per ridurre il loro impatto ambientale e che contribuiscono allo sviluppo verde e digitale del Paese", conclude Maurizio Giglioli, responsabile direzione marketing strategico e pianificazione di Credem. (ANSA).