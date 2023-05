Quarta edizione per il Cinema made in Italy a Stoccolma

(ANSA) - STOCCOLMA, 12 MAG - Il Cinema Made in Italy a Stoccolma, ha raggiunto la quarta edizione e questa settimana ha presentato al pubblico della capitale svedese sette film al cinema Capitol Bio nel corso degli ultimi quattro giorni.

L'evento è stato aperto con la proiezione de "Le otto montagne", prodotto in Italia da Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, tratto dal romanzo di Paolo Cognetti e vincitore del Premio Strega nel 2017.

La rassegna è stata organizzata grazie ad una collaborazione tra Cinecittà, l'Istituto di Cultura e l'Ambasciata Italiana a Stoccolma. Presente anche l'Ambasciatore Italiano a Stoccolma, Vinicio Mati, che ha inaugurato la rassegna, ricordando il suo grande amore per il cinema e come la grande cinematografia italiana e svedese abbia contribuito alla reciproca conoscenza dei due paesi, nonché a stabilire un legame profondo tra le generazioni.

L'evento ha un duplice valore: promuove e diffonde il cinema italiano in Svezia e favorisce l'acquisizione dei film da parte dei distributori nazionali.

"Non a caso le selezioni nei vari anni presentano anche titoli potenzialmente vendibili o comunque titoli già comprati, che possono sfruttare la scia della nostra settimana di cinema come volano per la loro uscita in sala", ha spiegato Cristina Cassano di Cinecittà, intervistata dall'Ansa.

Tra i film proiettati quest'anno, diversi verranno distribuiti in sala. "La Svezia compra cinema italiano costantemente", ha aggiunto Cristina Cassano. "All'edizione di Cinema Made in Italy quest'anno, sono stati presentati tre grandi titoli che verranno poi distribuiti in Svezia: 'Le otto montagne', distribuito da TriArt Film, 'L'Immensità', da Lucky Dogs, e 'Il Colibrì', distribuito da Draken Film." Il prossimo appuntamento con il Cinema Made in Italy avrà luogo dall'11 al 14 giugno 2023 presso il cinema Grand a Copenaghen.

