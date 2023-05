==Patuelli (Abi), extraprofitti delle banche non esistono

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Gli extraprofitti per le banche non esistono". Lo sostiene il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, in un'intervista a La Stampa, di fronte all'eventualità di una nuova tassa che colpisca i super-utili mostrati dagli istituti negli ultimi bilanci. "Le banche sono imprese. Ma sono le sole che devono salvare le concorrenti che vanno male. Unico caso tra tutti i settori.

Se quando vanno male gli azionisti, che sono milioni, ne sopportano l'onere, perché mai quando vanno bene dovrebbero configurarsi gli extraprofitti, un concetto che non esiste, e devono essere sempre colpiti gli azionisti?", ribadisce Patuelli. "Il conto corrente non è uno strumento di investimento - sottolinea -. Normalmente lo si ha in una logica di servizio: pagare le bollette, accreditare pensioni e stipendi, la gestione dei pagamenti. Accanto ci sono i conti di deposito, quelli sì pensati per il risparmio". Reputa sbagliato pagare una tassa in più? "In Italia l'Ires è, in generale, del 24%. Da un numero considerevole di anni sussiste un'addizionale del 3,5% sugli utili delle banche: come vede l'extra-tassa ce l'abbiamo già", conclude Patuelli. (ANSA).