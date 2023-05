Ocse: disoccupazione marzo resta al 4,8%, a livello record (2)

(ANSA) - PARIGI, 12 MAG - Secondo l'Ocse, il dato sulla disoccupazione nel mese di marzo 2023 è rimasto invariato in 15 Paesi membri dell'organizzazione internazionale, si è contratto in 14 Paesi ed è aumentato in cinque Paesi. Nella zona euro, il tasso di disoccupazione è lievemente diminuito a marzo 2023, raggiungendo un nuovo record, 6,5%. Il dato è rimasto stabile o è sceso in tutti i Paesi di Eurolandia, ad eccezione di Belgio ed Estonia. Le diminuzioni più importanti vengono segnalate in Austria e in Grecia. (ANSA).