Natalità: Turco (M5S), servono lavoro stabile e welfare

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Non si può parlare di crescita demografica senza fornire ai cittadini prospettive di sviluppo sostenibile e benessere sociale ed economico, ma questo il Presidente Meloni non lo sa. Lo dimostra ancora una volta oggi, agli Stati Generali della Natalità, adottando una narrazione assolutamente distante da quanto messo in atto negli scorsi mesi a Palazzo Chigi". Lo afferma in un comunicato il senatore Mario Turco, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle.

"Uno degli ultimi atti del governo - aggiunge - è risultato a dir poco vessatorio nei confronti di giovani, donne e lavoratori non stabili, agevolando il proliferare di contratti precari a norma di legge. Ma anche togliere il reddito di cittadinanza a tante famiglie, di certo, non rappresenta un reale supporto alla genitorialità. Con che faccia il Presidente Meloni parla delle prospettive di crescita demografica, quando la politica del suo governo sfiducia le nuove generazioni a metter su famiglia?".

"Tassi d'interesse dei mutui alle stelle, caro affitti, carenza di asili nido, salari da fame, inflazione galoppante: con questo devono combattere oggi le persone che pensano di metter su famiglia e non sempre hanno la forza di andare avanti da soli. Come propone il M5S da mesi - ricorda il parlamentare - per invertire la drammatica rotta del calo demografico, bisognerebbe sostenere gli italiani con maggior welfare, introdurre il salario minimo legale, puntare sul lavoro stabile, aumentare l'importo dell'assegno unico, fornire sussidi a chi non ce la fa. Tutto il resto può essere riassunto sotto l'epiteto di 'chiacchiere', e sarebbe bene che il governo facesse i conti con questa triste realtà". (ANSA).