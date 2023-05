Maltempo: Confcommercio, azzerare le tasse a famiglie e imprese

(ANSA) - RAVENNA, 12 MAG - Azzerare le tasse a famiglie e imprese. E' inoltre necessaria una legge speciale per i risarcimenti. E' quanto ha auspicato Confcommercio in relazione all'alluvione. Nel complesso le imprese associate a Confcommercio Ascom Faenza e Lugo (Ravenna) che hanno riportato danni dal maltempo - si legge in una nota - sono state 25 per una stima danni quantificabile attorno agli otto milioni di euro. In dettaglio sono 12 le imprese associate a Confcommercio Ascom Lugo mentre 13 quelle associate a Confcommercio Ascom Faenza.

Alla luce di questa "gravissima situazione", per Confcommercio è necessaria l'immediata sospensione e azzeramento per almeno un anno della Tari e dell'Imu su tutto il territorio interessato dalle esondazioni. E' stata definita "ottima notizia" la sospensione dei mutui per coloro che hanno subito grave disagio socio-economico a seguito delle avverse condizioni, così come proposto dall'Abi. Un plauso pure allo stanziamento iniziale di 10 milioni da parte del Governo: ma per Confcommercio occorre una legge speciale che possa dare risposte rapide, risarcimenti, azzerare le tasse a famiglie e imprese coinvolte dall'alluvione e che riguardi in generale i versamenti contributivi e fiscali. Per quanto riguarda la manutenzione dei corsi d'acqua, "è necessario un piano regionale di controllo che metta in sicurezza gli argini e attuare tutti gli interventi volti a garantire le opere di pulizia dei fossi e della rete scolante". (ANSA).