Inps, nuovo servizio su invalidità causata da un terzo

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Nell'ambito dei Progetti del Pnrr relativi alla semplificazione del processo di surroghe e rivalse nell'invalidità civile, l'Inps comunica il rilascio del nuovo servizio sulla dichiarazione di infortunio procurato da terzi responsabili. Lo si legge in un messaggio dell'Istituto.

Tale modello, dematerializzato e semplificato, contiene le informazioni rese dal cittadino danneggiato, relativamente al terzo responsabile del danno e alla sua polizza assicurativa, nonché gli altri elementi utili all'Inps per esercitare il diritto di surroga e rivalsa.

L'Inps ricorda che il cittadino ha l'obbligo di presentare il modello se lo stato invalidante è stato causato da responsabilità di terzi (fatto illecito).

La trasmissione telematica del modello (dal nome AS1) consente all'Inps" di agire con maggiore e rinnovata efficacia per ottenere dal terzo responsabile, e dal suo assicuratore, il rimborso delle prestazioni pagate in conseguenza dell'inabilità causata al soggetto beneficiario delle prestazioni di invalidità civile".

Il modello può essere compilato direttamente dal cittadino online sul portale www.inps.it, accedendo con la propria identità digitale (Spid, Cie o Cns) o attraverso gli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge; e le Associazioni di categoria autorizzate (Anmic, Uic, Ens, Anffas)). (ANSA).