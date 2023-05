I prezzi all'import negli Usa salgono dello 0,2% in aprile

(ANSA) - NEW YORK, 12 MAG - I prezzi all'import negli Stati Uniti sono calati su base annua del 4,8% in aprile, in linea con le attese. Rispetto a marzo sono invece saliti dello 0,2%. I prezzi all'export in aprile sono cresciuti dello 0,2% sul mese precedente e sono scesi dello 5,9% sullo stesso periodo dell'anno scorso. (ANSA).