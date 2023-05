Generali a caccia di pmi sostenibili con Sme Enterprize

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Ha preso il via la terza edizione di Sme Enterprize, l'iniziativa di Generali finalizzata a promuovere una cultura della sostenibilità tra le piccole e medie imprese europee, con l'obiettivo di costruire un'economia verde e inclusiva.

L'iniziativa, si legge in una nota, coinvolgerà le pmi di dieci paesi dell'Unione europea: Austria, Croazia, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna e Ungheria. In ciascun paese, Generali lavorerà per selezionare i 'Sustainability Heroes' locali che in autunno, in occasione dell'evento a Bruxelles, riceveranno un riconoscimento speciale.

In collaborazione con Sda Bocconi - School of Management, saranno realizzati anche un libro bianco dedicato e un progetto di ricerca per comprendere meglio le sfide e le opportunità che le pmi europee devono affrontare nel loro percorso di sostenibilità. Generali ha inoltre stipulato una collaborazione con European Entrepreneurs Cea-Pme che, attraverso la piattaforma per progetti di ricerca e sviluppo Greenersme, si pone l'obiettivo di rendere le pmi europee ancora più sostenibili, competitive e innovative.

"Abbiamo lanciato Sme Enterprize con l'obiettivo di promuovere la cultura della sostenibilità tra le Pmi, sostenendole nel loro percorso e dando al contempo visibilità alle storie più brillanti e di successo. L'iniziativa è parte del nostro impegno a far sì che Generali sia il partner di vita delle piccole e medie imprese in Europa. Nelle due precedenti edizioni abbiamo osservato oltre 13.000 Pmi attraverso le nostre reti di distribuzione e abbiamo analizzato il modo in cui le istituzioni, attraverso le loro scelte politiche, possono contribuire ad accelerare la transizione sostenibile: tema che sarà al centro della ricerca e del Libro Bianco di SDA Bocconi.

Il nostro impegno nei confronti delle PMI è più solido e significativo che mai, perché il futuro sostenibile dell'Europa dipenderà dal loro successo", ha dichiarato group ceo di Generali, Philippe Donnet. (ANSA).