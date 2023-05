Francia:fischi contro Borne a La Réunion contro riforma pensioni

(ANSA) - PARIGI, 12 MAG - Continuano le proteste contro la riforma francese delle pensioni ormai divenuta legge dello Stato. La premier Elisabth Borne, durante la sua visita di tre giorni a La Réunion, l'isola francese nell'Oceano indiano, è stata sorpresa da grida e fischi mentre camminava per le strade di Saint-Pierre, questa mattina. "Ma no, ma no. Non abbiamo voltato pagina", hanno scandito i manifestanti, in riferimento all'obiettivo del governo: chiudere il lungo capitolo della riforma previdenziale dopo oltre 3 mesi di proteste incessanti in tutto il Paese.

Un dimostrante ha cercato di avvicinarsi alla premier ma è stato subito allontanato dal servizio d'ordine. Arrivata dinanzi al municipio di Saint-Pierre, la fedelissima di Emmanuel Macron è stato accolta da altri slogan e contestazioni scanditi da una ventina di persone: "La pensione a 60 anni, ci siamo battuti per ottenerla e ci batteremo per conservarla". Un uomo che brandiva il cartello: "Loro hanno i soldi, noi abbiamo la gente", è stato a sua volta allontanato dalla security. La contestata riforma di Macron prevede l'innalzamento progressivo dell'età pensionistica da 62 a 64 anni. (ANSA).