Fisco: Fratoianni, parlare di patrimoniale è giustizia sociale

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "La malattia di questo Paese si chiama diseguaglianza, ci sono pochi che si stanno arricchendo come non mai (pensiamo agli extraprofitti delle grandi aziende) e ci sono tanti che si stanno impoverendo. Bisogna lavorare per redistribuire la ricchezza di questo Paese che non è scomparsa ma si è concentrata progressivamente in modo indecente sempre di più nelle mani di pochissime persone". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra dai microfoni di Rai Uno. "Il dibattito sul tema del fisco - prosegue - anche dalle parti del centrosinistra in questi ultimi decenni è stato subalterno alla cultura e agli slogan: il gigantesco imbroglio che non bisogna mettere le mani nelle tasche degli italiani e che le tasse devono essere abbassate... Ma certo che vanno abbassate, ma a chi? Innanzitutto a chi le paga, ai lavoratori e ai pensionati, vanno abbassate ai piccoli imprenditori, ai piccoli commercianti, agli artigiani. Ma laddove si concentrano le grandi ricchezze e le grandi rendite finanziarie bisogna un po' alzarle".

"Quando noi parliamo di patrimoniale - aggiunge - non c'è nessuna vendetta o invidia, ma solidarietà. Mentre questo governo quando parla di riforma del fisco lo fa contro le indicazioni della Costituzione. Nella nostra Carta fondamentale - conclude Fratoianni - c'è scritto 'progressività' è un concetto bellissimo e semplicissimo : chi ha di più deve dare qualcosa in più, chi ha di meno deve dare meno e vedersi garantiti diritti e servizi". (ANSA).