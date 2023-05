Farm Europe, aumento import cereali Ucraina sarà strutturale

(ANSA) - BRUXELLES, 12 MAG - L'aumento delle importazioni di derrate alimentari dall'Ucraina diventerà un fatto strutturale, "nell'ordine di 10-14 milioni di tonnellate di cereali e semi oleosi l'anno in più rispetto a prima della guerra". E' l'analisi del think tank agricolo Ue Farm-Europe.

"Nei primi cinque mesi del 2023, l'Ue ha importato all'incirca la stessa quantità di cereali dall'Ucraina dell'intera campagna prebellica", fa notare il think tank, che la settimana prossima pubblicherà grafici interattivi con i dati dell'import da Kiev per materia prima e per Paese. Farm Europe suggerisce all'Ue di varare un piano di investimenti in bieconomia e logistica invece che "accumulare" compensazioni per gli agricoltori "pacchetto dopo pacchetto".

"Anche quando la guerra sarà finita - evidenzia Farm Europe - è probabile che l'Unione prolunghi forme di sostegno finanziario, economico e commerciale all'Ucraina per un lungo periodo". Ecco perché, è la raccomandazione, "l'Ue deve creare nuove capacità di trasformazione per valorizzare su base strutturale ulteriori 10-14 milioni di tonnellate di grano, mais, girasole e orzo provenienti dall'Ucraina, che altrimenti andrebbero a pesare ogni anno sul mercato dell'Ue". (ANSA).