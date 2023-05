Domani al Vomero Mercatino Sociale con coop e associazioni

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAG - Associazioni benefiche in Piazza degli Artisti a Napoli che esporranno e venderanno i loro prodotti interamente fatti a mano. E' il Mercatino Sociale che si svolgerà domani dalle 9.30 alle 19.30 nella piazza al Vomero dove sarà possibile acquistare realizzazioni hand made e contribuire così ai progetti delle singole cooperative.

"Esprimo la mia soddisfazione per il lavoro svolto dalla V Municipalità - dichiara la presidente della Municipalità Arenella e Vomero, Clementina Cozzolino - per la realizzazione di un evento all'insegna della solidarietà che rappresenta anche un momento di socialità". E' la prima volta che un evento del genere si svolge al Vomero. "Ho voluto fortemente Il Mercatino Sociale - spiega l'assessore alle Politiche Sociali e Vicepresidente della V Municipalità, Fabiana Felicità - perché è importante supportare queste associazioni che danno spazio a ragazzi diversamente abili, a chi è in difficoltà ma anche ai giovani detenuti di Nisida per autofinanziarsi e dar loro un supporto nella realizzazione dei vari progetti". All'evento prenderà parte l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli Luca Trapanese con tante associazioni e cooperative che avranno il loro stand all'interno dello spazio allestito in Piazza degli Artisti: Unicef, dedalus, Roots Temporary - sartoria sociale di Castel Volturno, 'Nciarmato a Nisida, La Locomotiva Onlus, PalinGen - Social Regeneration, La Locomotiva Onlus, Nisidarte, Nesis - Gli amici di Nisida, N'isola d'Arte, L'Orsa Maggiore, Le creazioni di Sara, Fondazione ONLUS Il Meglio di Te e Monelli a Pasticciare - Isola di Nisida. Tutte realtà in cui i giovani possono esprimere le loro abilità, realizzando prodotti di diversi generi, da manufatti in ceramica fino a collane, shopper e specialità culinarie napoletane.

L'iniziativa è di forte valenza sociale poiché i ricavi serviranno a realizzare i progetti delle singole associazioni, tutti benefici e finalizzati ad aiutare chi è in difficoltà. "Ci auguriamo - conclude Felicità - che ci sia tanta partecipazione, poiché è un evento di forte inclusione sociale e dobbiamo far sentire a questi ragazzi tutto il nostro sostegno". (ANSA).