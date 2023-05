Dl lavoro: Cgil Fvg, risposte molto parziali sul fisco

(ANSA) - TRIESTE, 12 MAG - L'approvazione del decreto Primo maggio "rappresenta una risposta deludente, molto parziale sul fisco e addirittura peggiorativa sul fronte del contrasto alla precarietà". Da qui la decisione di proseguire nella mobilitazione, "senza escludere una sua escalation, secondo modalità che andranno naturalmente discusse dalle nostre segreterie nazionali". Lo afferma il segretario generale della Cgil Fvg, Villiam Pezzetta, alla vigilia della manifestazione sindacale di Cgil, Cisl e Uil a Milano, a cui parteciperanno lavoratori e pensionati provenienti dal Fvg.

La delusione - riporta una nota - nasce dalla mancanza di interventi strutturali di riduzione della pressione fiscale, dalle misure in materia di voucher e contratti a termine, dall'assenza di risorse sul rinnovo dei contratti pubblici e di qualsiasi intervento sulle pensioni. "Il taglio del cuneo fiscale - aggiunge Pezzetta - è garantito solo da luglio a dicembre. Sul 2024 non c'è alcuna garanzia: non è questo l'inizio che ci aspettavamo. E sugli altri punti della nostra piattaforma non ci sono risposte, se non per andare in senso contrario alle nostre richieste, come si fa sui voucher e consentendo di allungare di 12 mesi, senza causali, la durata dei contratti a termine: segno evidente che il Governo ha scelto di incentivare la precarietà, invece di contrastarla". (ANSA).