De Luca (SdC), commissione Ars proceda con ddl stop-Istat

(ANSA) - PALERMO, 12 MAG - "Rispetto alla paralisi del Parlamento siciliano i gruppi parlamentari Sud chiama Nord e Sicilia Vera sollecitano il presidente dell'assemblea siciliana Gaetano Galvagno ad essere maggiormente attento nei confronti delle richieste presentate e sulla loro mancata calendarizzazione per la conseguente discussione in aula. In un momento in cui viene evidenziata l'inattività del parlamento ci chiediamo perché il presidente Galvagno non proceda a portare in aula il nostro disegno di legge in merito all'abrogazione della norma che ha determinato l'aumento Istat delle indennità dei parlamentari". Lo dice il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca.

"Già il 21 febbraio scorso il presidente Galvagno attraverso una nota ci aveva informati di aver avviato nella competente commissione l'iter per la trattazione e approvazione del ddl "Abrogazione di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2014, n1, in materia di adeguamento dell'importo di indennità e diaria dei deputati regionali alle variazioni dell'indice Istat del costo della vita" presentato dai nostri gruppi parlamentari Sud chiama Nord e Sicilia Vera - afferma De Luca - A distanza però di tre mesi della nostra proposta non vi è traccia. Ci aspettavamo una presa di posizione seria soprattutto alla luce della nota con la quale lo scorso 21 febbraio proprio Galvagno annunciava di aver proceduto ad assegnare alla I commissione legislativa dell'Ars, competente per materia, il nostro disegno di legge per l'avvio del proprio iter parlamentare di approvazione".

"Ancora oggi però non è dato sapere se la I commissione abbia mai davvero avviato la discussione in merito - prosegue De Luca - ma soprattutto vista l'attività parlamentare pressoché inesistente di questi mesi, ci chiediamo cosa impedisce al presidente di portare in aula il nostro disegno di legge così da procedere alla votazione nominale e palese per eliminare l'aumento dettato dall'adeguamento Istat? Ancora una volta la nostra posizione è chiara". (ANSA).