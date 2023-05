Crisi Venator, Confindustria TS 'si trovi soluzione'

(ANSA) - GROSSETO, 12 MAG - "In vista del prossimo incontro nella sede della Regione Toscana, richiesto dal presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola e dai sindaci del territorio, al quale parteciperanno gli assessori regionali di riferimento e le parti sociali, auspichiamo che vengano finalmente sciolti i nodi che riguardano il futuro dello stabilimento Venator e dell'intero polo chimico del Casone di Scarlino (Grosseto)". Così Confindustria Toscana sud attraverso il suo direttore Antonio Capone, e il responsabile della delegazione di Grosseto Giovanni Mascagni.

"La necessità di giungere alla risoluzione di questo ormai annoso problema è un imperativo che tutte le parti in gioco devono onorare - aggiungono in una nota - con visione, chiarezza e decisione per il bene della nostra provincia e per lo sviluppo del nostro territorio". Capone e Mascagni spiegano che "alla sopravvivenza e allo sviluppo del polo chimico e di tutto il suo indotto sono legati circa 350 posti di lavoro diretti, oltre ad ulteriori 400 addetti dell'indotto, e alcune decine di milioni di euro di investimenti", ricordando "che l'export del polo chimico rappresenti oltre il 40% delle esportazioni complessive della provincia di Grosseto".

"Come delegazione grossetana di Confindustria Toscana sud non possiamo accettare - osservano ancora - che, per il bene delle imprese, dei lavoratori e di tutti i cittadini del nostro territorio, questo asset strategico per tutta la comunità possa indebolirsi al punto da rischiare di scomparire. Ne va del nostro futuro". Per gli esponenti di Confindustria è "giunto il momento che da una parte la Regione acceleri il più possibile gli iter autorizzativi oggi ancora in fase di istruttoria, nel rispetto della legge e nella necessaria tutela e sostegno del lavoro e del diritto di fare impresa, mentre dall'altra parte è ugualmente necessario che Venator, riconoscendo il valore di un patrimonio che si trova a gestire e che appartiene anche a questo territorio, dimostri visione e impegno utili al futuro dello stabilimento, dell'intero polo e di conseguenza dell'economia dell'intera area". (ANSA).