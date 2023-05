Coop agricole Trentino, calo ortofrutta pesa sul fatturato

(ANSA) - TRENTO, 12 MAG - Il fatturato complessivo delle cooperative agricole in Trentino supera 1,3 miliardi di euro, in leggero calo rispetto ai 1.375 del 2021 (-3,8%). Bene il settore vitivinicolo, (602 milioni di fatturato contro i 578 del 2021), e quello lattiero caseario (142 milioni contro 131). Soffre invece l'ortofrutticolo: le 27 cooperative del comparto contano 5.682 soci (-140) e 1.828 dipendenti (+19) e hanno conferito 517 milioni di kg di frutta (-33) garantendo ai soci liquidazioni per 211 milioni (-89). La liquidazione media si è abbassata a 34,5 centesimi al kg, il 29% in meno dell'annata agricola precedente. Cresce in generale l'occupazione.

I rappresentanti delle 85 cooperative agricole si sono riuniti per il tradizionale convegno di settore, che ha tracciato il bilancio dei risultati aggregati del 2022 e ha definito la lista dei quattro candidati di comparto da proporre all'assemblea elettiva dell'8 giugno per il rinnovo del Consiglio di amministrazione della Federazione Trentina della Cooperazione. Le quattro persone, votate all'unanimità, sono Stefano Albasini (presidente del Caseificio Cercen e del Trentingrana Concast), Rodolfo Brochetti (presidente de La Trentina), Lorenzo Libera (presidente della Cantina di Avio e di Cavit) e Luca Rigotti (presidente del Gruppo Mezzacorona).

Presente al convegno l'assessora provinciale all'agricoltura Giulia Zanotelli, che ha parlato dei cinque temi forti che interesseranno il settore agricolo nei prossimi mesi, come Pnrr, energia e acqua. (ANSA).