Confindustria, transizione ecologica non è più rinviabile

(ANSA) - SIRACUSA, 12 MAG - "Non possiamo permetterci di sbagliare nell'affrontare le sfide della transizione ecologica e della decarbonizzazione, percorso ineludibile e non rinviabile".

Lo ha detto il presidente di Confindustria Siracusa Diego Bivona che ha aperto i lavori dell'assemblea pubblica di Confindustria alla Irem.

"Occorre - h aggiunto - che la politica nazionale intervenga a livello europeo, per essere incentivante nei confronti di chi deve investire e la politica regionale velocizzi e semplifichi i percorsi autorizzativi. E' necessario un tavolo permanente Imprese-Governo-Regione che governi i processi di transizione energetica visto che qui abbiamo imprese di interesse strategico nazionale".

Il vice presidente di Confindustria Alberto Marenghi ha sostenuto la necessità che si salvaguardi il grande patrimonio industriale, occupazionale e sociale del polo industriale siracusano. "Il distretto di Siracusa - ha detto - è un nodo cruciale per il Paese perché al centro della catena di fornitura energetica nazionale, per il know-how tecnologico e l'enorme valore del capitale umano, ma anche per il posizionamento strategico al centro del Mediterraneo. Da sempre sosteniamo che su questa partita serve una visione comune ed un'assunzione di responsabilità congiunta di governo nazionale, di governo regionale, forze produttive e parti sociali in cui ciascuno svolga la sua parte. Siracusa può fare dell'Italia un hub energetico, strategico per l'Europa e tutto l'Occidente e svolgere un ruolo chiave nella transizione energetica del Paese". (ANSA).