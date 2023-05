Confindustria Emilia, 'sono 9 le filiere ad alto potenziale'

(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAG - Sono nove le filiere ad alta potenzialità di crescita che potrebbero beneficiare, in maniera maggiore rispetto ad altre, dello scenario macroeconomico che verrà a definirsi - sulla base dei cosiddetti mega-trend globali - nei prossimi anni. E' quanto emerge da una analisi intitolata 'Prospettiva sulle opportunità dei distretti industriali al 2030' condotta da Porsche Consulting per Confindustria Emilia Area Centro.

Nel dettaglio i distretti industriali a più alto potenziale di crescita sono quelli dell'agroalimentare, dell'automotive, del digitale, dell'elettronica e meccatronica, dell'energia, delle macchine, della mobilità e logistica, del packaging e dei veicoli industriali.

Secondo l'indagine - che punta a consigliare le aziende su dove indirizzare gli investimenti - per quel che riguarda il distretto dell'automotive, "il settore dei veicoli ad alimentazione elettrica è quello che presenta le maggiori opportunità da cogliere, considerando la stima per cui arriverà a valere 420,9 miliardi di dollari nel mondo nel 2030. Per il distretto dei macchinari industriali, invece, saranno centrali il cluster del packaging sostenibile (237,9 miliardi di dollari nel mondo di qui a sette anni) e quello della produzione di energia sostenibile (210,7 miliardi di dollari). Fa le principali opportunità da cogliere per chi opera nel settore del digitale, in comune con chi lavora nell'energia, in cima alla lista delle priorità c'è il cluster dei sistemi di accumulo di energia che cuberà nel 2030 circa 6,8 miliardi di dollari".

A giudizio del presidente di Confindustria Emilia Area Centro, Valter Caiumi, si è "lavorato insieme a Porsche Consulting per offrire alle imprese una mappa, una panoramica di quello che il mercato potrebbe offrire loro se sapranno cavalcare i trend industriali che caratterizzeranno l'economia mondiale e in particolare europea. Con questa analisi - chiosa - vogliamo tracciare una strada, per mostrare come alcuni indicatori di mercato cresceranno nei prossimi anni a vantaggio di quelle imprese che sapranno cogliere le nuove sfide e investire per rimanere competitive". (ANSA).