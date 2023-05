Confcommercio, fiducia ai massimi ma non propensione ad acquisti

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Dal tema dell'indagine Confcommercio-Censis 'L'anno della transizione: fiducia elevata, consumi deboli' emerge "una contraddizione pericolosa perché con la fiducia ai massimi rileviamo comunque intenzioni di acquisto non solo inferiori rispetto al 2022, ma addirittura inferiori al 2019".

Quanto alla fiducia rilevata dall'indagine, dal "saldo tra ottimisti e pessimisti sulle aspettative future a sei mesi", guardando alle serie storiche "oggettivamente, la fiducia è ai massimi storici o quasi." Da qui - evidenzia il direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, Mariano Bella - emerge che "il tema di questa indagine è una contraddizione pericolosa perché con la fiducia ai massimi rileviamo comunque intenzioni di acquisto non solo inferiori rispetto al 2022, ma addirittura inferiori al 2019. Spiegazione in due punti: le famiglie sentono che le cose potevano essere peggio e tirano un sospiro di sollievo; l'occupazione in qualche modo è ai massimi, i sostegni pubblici hanno funzionato, i consumi, grazie a turismo, spettacoli e cultura, attirano e danno soddisfazione; però l'inflazione non è domata e gli aiuti pubblici si riducono (come per esempio abbiamo visto con l'inflazione di aprile dovuta in larga parte alla rimozione di alcuni sconti in bolletta); a questo punto, visto che il potere d'acquisto di redditi e risparmi si riduce, le famiglie percepiscono la necessità, se le cose non dovessero migliorare rapidamente, di ricostituire un adeguato stock di risparmio per fare fronte al contesto ancora caratterizzato dall'incertezza; maggiore risparmio vuole dire minori prospettive e intenzioni di spesa, come si legge nelle percentuali dichiarate". (ANSA).