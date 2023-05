Confcommercio, fiducia ai massimi ma non propensione acquisti(2)

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - D'altra parte, dice ancora il direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, Mariano Bella, "a ciò si aggiunge una spiegazione meno negativa: una frazione della riduzione delle intenzioni di acquisto è data dal fatto che sia per le ristrutturazione, sia per i durevoli per la casa sia per le automobili, molte spese rilevanti sono state fatte da poco e quindi è logico non prevederne altre.

Se volete questo circuito spese-intenzioni-spese agisce come un effetto rimbalzo, ma ciò non toglie che potenzialmente sia negativo per le prospettive dei consumi nei prossimi mesi e, quindi, potrebbe implicare un rallentamento della ripresa".

