Confcommercio-Censis, reddito reale è 150 euro meno del 1995 (2)

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Nel lungo periodo "la spesa reale è andata un po' meglio del reddito: abbiamo recuperato quasi i livelli del 2019 ma siamo sotto i massimi del 2007 ancora di 800 euro a testa". E con "una contraddizione pericolosa" oggi, secondo quanto rilevato con il rapporto, "la fiducia è ai massimi storici o quasi" ma con "intenzioni di acquisto non solo inferiori rispetto al 2022, ma addirittura inferiori al 2019".

Le famiglie "sentono che le cose potevano essere peggio e tirano un sospiro di sollievo; l'occupazione in qualche modo è ai massimi, i sostegni pubblici hanno funzionato, i consumi, grazie a turismo, spettacoli e cultura, attirano e danno soddisfazione; però l'inflazione non è domata e gli aiuti pubblici si riducono (come per esempio abbiamo visto con l'inflazione di aprile dovuta in larga parte alla rimozione di alcuni sconti in bolletta)". Così le famiglie - emerge dal rapporto - tornano a voler "ricostituire un adeguato stock di risparmio per fare fronte al contesto ancora caratterizzato dall'incertezza. Anche per le vacanze estive "si è ancora su propensioni elevate ma in leggera riduzione rispetto al 2022".

Il focus è anche sui giovani che emergono dal rapporto come "i soggetti maggiormente fragili dal punto di vista socio-economico ed occupazionale".

"E' molto bella questa attenzione ai giovani - dice ancora Mariano Bella - anche se a me sembra che, poi, in concreto, i provvedimenti di politica economica e fiscale si concentrino sempre di più sugli anziani".

"Colpisce - dal sondaggio - il fatto che tutti, e soprattutto i giovani, siano preoccupati dalla dimensione economica del fare famiglia e fare figli". Confcommercio averte: "Al di là delle complesse ragioni socio-demografiche, è la questione del reddito disponibile reale collegata alla sicurezza del posto di lavoro, più che i termini di contesto, a determinare un atteggiamento di scarsa propensione a fare figli" E sull'ultimo decreto lavoro: "Voglio solo ricordare che il recente boom del tempo indeterminato è in larga misura dovuto al pregresso super-boom dei contratti a termine, grazie alle naturali trasformazioni.

Quanto all'inflazione, "guardando ai dati italiani nel complesso emerge che, senza ulteriori shock, il tendenziale dell'inflazione potrebbe tornare sotto il 6% già ad agosto e scendere sotto il 3% a ottobre, per finire sotto il 2,5% nella media del prossimo anno. Alcuni prezzi scenderanno in livello assoluto, come già ad aprile si è visto per la verdura, le uova, i prodotti tecnologici e alcuni servizi.

Nel frattempo - avverte anche il direttore del Centro studi di Confcommercio, come il presidente Sangalli - dobbiamo scegliere la strada giusta: non può che essere quella delle riforme e degli investimenti del Pnrr per rendere attuale il potenziale di fiducia che c'è tra le famiglie, come abbiamo visto, e costruire una nuova fase di crescita robusta e duratura, dopo il boom del biennio 2021-2022 e il periodo di transizione costituito da questo complesso 2023". (ANSA).