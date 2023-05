Camere commercio: a Catanzaro visita buyer del food

(ANSA) - CATANZARO, 12 MAG - Da ogni angolo del mondo per apprezzare le eccellenze calabresi. È questo l'obiettivo che si è posta l'azienda speciale di promozione della Camera di commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, che ha accolto questa mattina i nove buyer provenienti dagli Emirati Arabi, dall'Arabia Saudita, dal Sud Africa, dalla Cina, dalla Thailandia, dalla Corea del Sud, dal Vietnam e dagli Stati Uniti.

"Una mirata azione di incoming - è scritto in una nota - rivolta ai principali distributori operanti nei canali retail e food service con l'obiettivo di approfondire la conoscenza dell'offerta agroalimentare calabrese, con particolare riferimento alle imprese delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. La mattinata si è aperta con gli incontri B2B durante i quali i buyer internazionali hanno avuto modo di prendere direttamente contatti con le imprese locali interessate ad ampliare la presenza sui mercati esteri. Ventiquattro quelle selezionate attraverso un apposito avviso promosso dall'ente camerale. Nel pomeriggio spazio alle visite all'interno delle aziende, dove i gli operatori del food hanno potuto toccare con mano e apprezzare i prodotti locali. Le visite proseguiranno anche nella giornata di domani".

Il progetto, prosegue la nota, "ha lo scopo di richiamare l'attenzione dei buyer più attrattivi portandoli direttamente a contatto con le aziende dell'agroalimentare per fargli scoprire le eccellenze calabresi da introdurre nei canali retail e food service. I prodotti della nostra regione sono considerati molto attrattivi in termini di qualità ma ad oggi ancora poco conosciuti sui mercati internazionali".

"Un momento di confronto importante - ha chiarito Walter Placida, presidente della azienda speciale di promozione - perché abbiamo offerto, da un lato, la possibilità alle aziende di presentarsi e dall'altro ai buyers di conoscere i prodotti, le imprese calabresi ma soprattutto il nostro territorio. E' una modalità di incontro particolarmente apprezzata perché è così che si riesce a stringere un connubio anche con gli ambienti dove i prodotti vengono realizzati e con gli stabilimenti di riferimento".

"Stiamo conducendo una serie di azioni mirate per favorire l'internazionalizzazione delle imprese delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia - è il commento del segretario generale della Camera di Commercio Bruno Calvetta -.

Si tratta di prodotti che in termini qualitativi nulla hanno da invidiare ai tanti altri presenti sul mercato ma che necessitano solo della giusta visibilità e delle giuste occasioni di promozione".

"Abbiamo deciso di promuovere gli incontri direttamente nei tre territori - ha dichiarato il presidente dell'ente camerale Pietro Falbo - perché siamo convinti che non esista migliore vetrina dei luoghi in cui i prodotti vengono curati e prendono vita. Gli operatori del food hanno avuto modo non solo di constatare la genuinità della filiera agroalimentare ma soprattutto di comprendere come i nostri imprenditori siano veri custodi della tradizione alimentare e presidi ambientali del territorio".

"È una bella iniziativa e credo che darà i suoi frutti - ha commentato il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso -. Ritengo che alle aziende calabresi manchi solo l'opportunità di farsi conoscere, una buona visibilità che le renda competitive anche sui mercati esteri. In questo momento non basta avere prodotti di qualità e rappresentativi di un territorio ma servono i mercati di sbocco e ciò può avvenire solo attraverso un'azione di comunicazione. Questa giornata ne è l'esempio e credo che sia necessario andare in questa direzione". (ANSA).