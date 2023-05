Banche: Turco (M5s), inaccettabile che Abi neghi extraprofitti

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Stamattina è apparsa un'intervista a dir poco lunare dei vertici Abi, l'Associazione delle banche italiane, che stanno disperatamente provando a negare l'esistenza di extraprofitti bancari, spinti anche dai numerosi aumenti dei tassi d'interesse da parte della Bce. Proprio negli ultimi giorni, un'inchiesta della stampa specializzata sulle trimestrali comunicate da alcuni dei principali istituti di credito ha certificato un aumento degli utili del 200%. Senza contare che anche l'Ad di Intesa Sanpaolo, principale banca italiana e associata Abi, nei giorni scorsi ha riconosciuto candidamente l'esistenza di extraprofitti, aprendo a una forma di contributo per aiutare chi è più in difficoltà. È quindi inaccettabile e fuori dalla realtà che Abi, strumentalmente, non riconosca che i risultati da record conseguiti dalle banche sono stati possibili anche grazie alle garanzie pubbliche sui finanziamenti, che hanno permesso di scaricare il rischio di credito sulle casse dello Stato. Inoltre troviamo scorretto, sempre da parte dei vertici dell'Associazione delle banche italiane, difendersi sostenendo che alcuni degli ultimi salvataggi di istituti credito sarebbero avvenuti solo grazie al sistema bancario nel suo complesso, quando è risaputo che i più cospicui di questi salvataggi si sono perfezionati soprattutto grazie a un'ingente dote di risorse pubbliche. Di fronte al triste tentativo della lobby bancaria di negare la realtà, ci auguriamo che il Governo non si genufletta ancora una volta e voglia introdurre un contributo di solidarietà su questi extraprofitti. Il M5S già da tempo ha depositato una proposta di legge ad hoc, e previsto una misura strutturale nella nostra proposta di controriforma fiscale, per alimentare con questo contributo un Fondo di sostegno a chi non ce la fa a pagare le rate dei mutui, nel frattempo aumentate anche del 60%". Lo comunica in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S (ANSA).