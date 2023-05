Appalti: Cna, Prato e Pistoia sotto la media nazionale

(ANSA) - PRATO, 12 MAG - Le gare di appalto rappresentano, per le piccole e medie imprese italiane, una vera e propria scalata. Non a caso, infatti, l'Osservatorio nazionale sulla Burocrazia di Cna ha deciso di intitolare 'Appalti pubblici.

L'Everest delle piccole imprese', il IV Rapporto sulla Burocrazia, che è stato presentato oggi da Cna Toscana Centro e Cna Costruzioni nella sede del Consorzio Citep a Prato.

L'Osservatorio Cna ha analizzato circa 30 bandi che hanno riguardato Prato, Pistoia e Calenzano, sul cui territorio si conferma, si spiega in una nota, "una scarsa propensione delle stazioni appaltanti a suddividere in lotti: solo il 10% dei bandi viene suddiviso in lotti e meno del 10% dei bandi esaminati contiene una motivazione in caso di mancato frazionamento. Ciò scoraggia la partecipazione delle pmi al mercato degli appalti pubblici, senza contare la difficoltà delle stazioni appaltanti territoriali ad introdurre clausole di carattere premiale nei bandi a tutela delle pmi". Secondo Cna "altra nota dolente poi è la partecipazione in forma aggregata agli appalti: a Prato e Pistoia meno del 30% dei bandi prevede specifici requisiti di accesso per la partecipazione di forme aggregate quali i consorzi di imprese artigiane ma spesso vengono utilizzate formulazioni che non ne favoriscono la partecipazione. Ma non è tutto". Detto questo però, un'unica nota positiva c'è: "se a livello nazionale, infatti, il 30% delle procedure si svolge ancora in modalità cartacea con buste sigillate inviate per raccomandata, 3 stazioni appaltanti su 10 garantiscono la piena trasparenza delle informazioni di gara (fonte di pubblicazione del bando), ben 4 stazioni appaltanti su 10 non pubblicano alcun dato relativo all'aggiudicazione (data di aggiudicazione, totale delle imprese che hanno presentato offerte, percentuale di ribatto aggiudicata, soglia di anomalia), per quanto riguarda Prato e Pistoia sul piano della trasparenza e della digitalizzazione questo territorio si dimostra - spiega Cna Toscana centro - più virtuoso di altri visto che tutti i Comuni dal 2019 utilizzano in gran parte la piattaforma Start della Regione Toscana per espletare le gare pubbliche". (ANSA).