ANSA/ Scontro in Ue sui limiti all'import del grano ucraino

(di Michele Esposito) (ANSA) - BRUXELLES, 12 MAG - La crisi del grano ucraino rischia di riaccendersi in Europa dopo l'intesa trovata dalla Commissione Ue lo scorso 28 aprile. Il piano varato da Bruxelles è finito infatti nel mirino di una lettera siglata da 13 Paesi membri - inizialmente erano dodici, poi si è aggiunta la Spagna - nella quale si mette nero su bianco che "la limitazione selettiva dei prodotti agricoli ucraini può danneggiare il mercato interno". Per la Commissione non è un problema da poco: a firmare la lettera ci sono infatti 'big' come Francia e Germania, l'intero Benelux ma anche Grecia, Irlanda, Austria, Slovenia, Croazia, Danimarca ed Estonia.

La crisi del grano è scoppiata quando cinque Paesi dell'Est Europa (Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria) hanno deciso unilateralmente di bloccare - o volerlo fare - l'import dei prodotti ucraini, il cui massiccio arrivo, combinato con le difficoltà di esportarlo poi nei Paesi extra-Ue, aveva generato una crisi dei prezzi, innescando le proteste di migliaia di agricoltori.

La Commissione ha varato un piano che va incontro alle istanze dell'Est e che prevede una salvaguardia speciale sull'import di 4 prodotti - grano, mais, colza, semi di girasole - oltre all'esborso di cento milioni per gli agricoltori colpiti dall'ondata del grano. Il piano, hanno attaccato i 13 Stati firmatari della lettera, "non è stato concordato" e "serve un chiarimento sul modo in cui tali proposte si relazionino alle norme e al funzionamento del mercato interno e alla politica commerciale". Chiarimento che i 13 chiedono anche su destinatari e distribuzione dei 100 milioni.

Che qualcosa non andasse per il verso giusto nonostante l'accordo lo si è capito anche dal netto riferimento che Volodymyr Zelesnky ha fatto al dossier quando, il 9 maggio, ha visto Ursula von der Leyen. Dei 4 Paesi che avevano bloccato l'import solo l'Ungheria lo ha mantenuto. E il ministro degli Esteri di Budapest, Péter Szijjártó, ha portato il dossier al Consiglio Affari Esteri informale in corso a Stoccolma.

"Nonostante le corsie di solidarietà per il grano ucraino per rifornire Africa e Medio Oriente, una parte significativa di questo grano è bloccata nell'Europa centrale, causando problemi per gli agricoltori. L'Ue risolva questo problema", ha tuonato il ministro orbaniano. Il rischio è che la crisi del grano faccia da sponda all'Ungheria per porre il veto sull'undicesimo pacchetto di sanzioni, tutto basato sulle misure anti-elusione, sul quale c'è sì una condivisione di principio ma in un contesto ancora da decifrare. L'Ungheria ha già chiesto di rimuovere dalla blacklist tre personalità russe, tra i quali il presidente del Tataristan, Rustam Minnikhanov, considerato uno dei responsabili della deportazione di bambini ucraini.

Il tutto mentre il pacchetto di sanzioni contro le aziende cinesi non convince tutti allo stesso modo tanto che, un accordo non è stato ancora raggiunto. A Stoccolma Borrell ha invece presentato un documento "per ricalibrare" le relazioni con Pechino nella strategia del de-risking delineata da Bruxelles.

"E' una base solida di approccio sulla quale tutti hanno concordato", ha spiegato Borrell. Ma sul dossier cinese la discussione è solo agli inizi e il tema sarà sul tavolo del summit dei leader dei 27 di fine giugno. (ANSA).