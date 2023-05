Unioncamere E-R, +4,4% gli addetti alle imprese nel 2022

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAG - Cresce, nel 2022, il numero degli addetti nelle imprese dell'Emilia-Romagna. E' quanto emerge da uno studio dell'Unioncamere regionale secondo cui l'incremento è stato del 4,4% - a quota 1.723.140 unità, 73.010 in più rispetto al 2021 - grazie al +5,9% fatto registrare dal novero dei lavoratori dipendenti. L'aumento ha interessato un po' tutti i settori con le performance migliori per i servizi diversi dal commercio, in particolare attività artistiche, sportive, intrattenimento (+14,9%), immobiliari (+14,8%), alloggio e ristorazione (+11,4%), noleggio e agenzie di viaggio (+7,9%). A livello nazionale, viene evidenziato nella ricerca, la media annuale degli addetti è aumentata del 4,7% Nel dettaglio l'andamento complessivo dell'occupazione è stato determinato dalla crescita del numero dei lavoratori dipendenti che sono saliti a quota 1.410.093 unità, con un incremento di 78.338 addetti il più consistente da quando sono disponibili i dati Inps attraverso il Registro delle imprese. Il balzo ha compensato la riduzione di 5.328 unità degli indipendenti (-1,7%) scesi a quota 313.047.

Lo scorso anno, viene evidenziato ancora, l'aumento degli addetti ha interessato in tutti macro-settori: la tendenza positiva è stata trainata dai servizi, dove gli addetti sono aumentati di 51.707 unità (+5,4%) e hanno raggiunto quota 1.016.099 con una decisa accelerazione rispetto al leggero aumento registrato nel 2021 (+0,6%).

Nel 2022 l'andamento dell'occupazione è divenuto positivo anche nel commercio, settore messo a dura prova dalle restrizioni della pandemia che ha recuperato 5.698 addetti (+2,1%). Al di fuori dell'ambito dei servizi, l'incremento più rapido degli addetti riguarda le costruzioni (+6.983 unità, +5,4%) mentre l'occupazione nell'industria è risultata pari a 487.832 unità, con un aumento di 12.478 addetti (+2,6%).

In calo l'occupazione nelle industrie della moda (-1.148 addetti, -3,7%) dove gli addetti ora sono meno di 30mila mentre nel campo dell'agricoltura, silvicoltura e pesca gli addetti sono risultati 81.762, in crescita del 2,3% con un incremento di 1.842 unità. (ANSA).