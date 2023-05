Servizi presidi sanitari, dimezzato personale coop 'Diogene'

(ANSA) - PESCARA, 11 MAG - Con la fine dell'emergenza Covid è stato ridotto il personale della cooperativa sociale 'Diogene' che effettua servizi di portierato e assistenza all'interno e all'esterno degli ospedali di Pescara, Penne e Popoli, e nei presidi e distretti sanitari facenti capo alla Asl di Pescara.

Sono 54 su 130 gli operatori a cui non è stato rinnovato il contratto.

Nella cooperativa prestano servizio persone con la legge 104 e con invalidità civile. A causa della riduzione di personale si sono creati alcuni disservizi per l'utenza soprattutto in pronto soccorso a causa della minor presenza di personale sopratutto per il pre triage. Si sta lavorando per poter reinserire una parte degli operatori. (ANSA).