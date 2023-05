Ruffini, Paese è attrattivo se norme fisco stabili e chiare

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Il Paese si rende attrattivo se è credibile e se le norme sono stabili e chiare. Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini parlando a un convegno organizzato dal Sole 24 ore sulla delega fiscale.

Ruffini ha sottolineato l'importanza di "fare ordine tra le 800/900 leggi vigenti. Mettere ordine attraverso i testi unici - ha detto - è la cosa più importante di tutta la delega. Tra i testi unici quello più sfidante è quello sulla riscossione, non solo quella coattiva, e quello sulle tax expenditure. Ci siamo presi l'impegno di consegnare il lavoro su tutti i testi unici in modo tale che avendo il perimetro segnato il governo potrà fare le scelte di politica tributaria. Non consideratela un'opera di maquillage. E' sostanza. Il Paese si rende attrattivo se è credibile e se le norme sono stabili e chiare.

Se le norme non sono stabili e chiare il Paese può anche ridurre la pressione fiscale ma quale sopracciglio alzato ci sarà".

Il sistema fiscale - ha detto - "muta con l'attività produttiva, con l'economia, con la tecnologia, è un cantiere perennemente aperto ma cambiare il sistema fiscale ordinatamente è l'obiettivo più meritorio che si è dato il ministero dell'Economia".

Ruffini ha sottolineato anche le carenze del personale e ha affermato: "nel 2022 abbiamo risposto a 18mila interpelli, dobbiamo verificare 16/17 milioni di cessioni di crediti di imposta. Contribuenti e professionisti si lamentano ma dall'altra parte c'è un numero limitato di donne e uomini che devono verificare quei fascicoli". (ANSA).