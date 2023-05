Natalità: Bordignon, serve un fisco a misura di famiglie

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "La crisi della natalità e lo squilibrio demografico in Italia hanno assunto una dimensione tale per cui non sono più sufficienti dei piccoli interventi correttivi ma è necessario un intervento shock, una inversione a U per non deragliare. L'Italia è infatti uno dei Paesi con lo "spread" più ampio tra figli desiderati e figli avuti". Lo ha detto il presidente del Forum delle Famiglie, Adriano Bordignon, intervenendo agli Stati generali della Natalità.

"Servono, con urgenza vere politiche familiari, stabili, organiche e continuative - ha sottolineato Bordignon -, con la chiarezza che una buona politica familiare ha tre caratteristiche di fondo. Deve essere: semplice, cioè comprensibile ai più nelle misure che offre e non prevedere complessi passaggi burocratici per poter accedere ai benefici; generosa: i vantaggi che offre alle famiglie devono essere consistenti; universale: rivolta a tutte le famiglie, a prescindere dalla loro condizione".

"Il Forum delle Associazioni familiari - ha continuato -, chiede che si orienti il sistema tributario italiano verso una maggiore equità orizzontale, il rispetto della numerosità del nucleo familiare e la valutazione del reale reddito disponibile delle famiglie. Non si tratta di una regalia, di un favoritismo, ma di una questione di equità e giustizia fiscale. Non ne facciamo una questione di nomi: si parli di quoziente familiare alla francese, splitting alla tedesca o Fattore Famiglia come promosso storicamente dal Forum, a noi interessa la sostanza della scelta ed il coinvolgimento delle rappresentanze delle famiglie in questo processo di indirizzo". (ANSA).